Mama sloot haar ondervoed kind jaar lang op in badkamer vol uitwerpselen. Nu kent ze haar straf

Het was ijskoud in de badkamer. Het plafond bladerde af, de tegels en de lavabo waren al jaren niet meer schoongemaakt. In het midden van de ruimte vol uitwerpselen zat een 12-jarige jongen. Vel over been, hij woog amper 13 kilogram. Eén keer om de twee dagen kreeg hij een “maaltijd” van zijn 36-jarige mama: enkele hotdogs in een broodje. Minstens een jaar lang leefde hij zo, totdat de politie zijn moeder kon arresteren. Nu heeft de rechter het verdict uitgesproken over de straf die Brandy Jaynes (36) krijgt.

De jongen uit Toquerville in de Amerikaanse staat Utah schreef zelf zijn hartverscheurende getuigenis uit op papier. Gefrustreerd en wanhopig denkt hij terug aan de tijd in de badkamer vol uitwerpselen. “Ze deed verschrikkelijk dingen met me”, schrijft de jongen. “Ik voel me veilig nu. Ik begon me veilig te voelen vanaf het moment dat ik weg kon van haar.” Toch voelt de tiener die zo veel meemaakte medelijden voor zijn moeder. “Ze blijft mijn mama. Ik hoop dat ik haar ooit nog eens terug kan zien, wanneer ik dit alles een plaats heb kunnen geven.”

Foto: Washington County Jail

Eén jaar lang

Pas in januari 2017 stopte het misbruik nadat zijn vader het kind in allerijl naar het ziekenhuis bracht. De 40-jarige Russell Orin Jaynes was daar echter veel te laat mee. De jongen woog nog maar 13 kilogram. Hij kon niet meer op eigen krachten staan en was vel over been. Het koppel werd meteen gearresteerd: de vrouw voor zwaar kindermisbruik, de man voor kindermisbruik en nalatigheid. Toen de politie het huis ging onderzoeken zat er een lepel in de badkuip, lagen er allemaal blikken van bonen op de grond en stonk de kamer verschrikkelijk.

Het waren haar andere kinderen die vertelden dat hun broer daar opgesloten zat. Minstens een jaar lang, dachten ze. Hun moeder vond de jongen “een moeilijk kind met speciale zorgen”, zo zeiden ze tegen de rechter. In 2012 haalde ze het jongetje destijds van school af nadat hij iets gestolen had en slechte punten haalde omdat hij te vaak afwezig was. Jaynes zou niet hebben geweten hoe ze voor haar zoon moest zorgen, waardoor ze besloot hem te negeren en in de badkamer te stoppen.

Spijt!?

In eerdere fases van het onderzoek zou de vrouw geen enkele vorm van schuldbesef hebben laten zien, maar volgens haar advocaat “heeft ze nu wel heel veel spijt en schaamt ze zich voor haar daden”. In een brief schrijft ze neer “hoe ze alles verpeste door geen hulp te zoeken” en verontschuldigt ze zich “omdat ze iedereen pijn heeft gedaan”. Jaynes voegde er nog aan toe dat ze heel graag haar drie kinderen terug bij zich zou hebben.

Maar daar denken de rechters anders over. Volgens hem was de jongen geen moeilijk kind, maar waren alle problemen die hij had een gevolg van het gebrek aan zorg van zijn moeder. “Ze had de jongen al veel eerder naar de dokter moeten brengen. Maanden of zelfs jaren geleden al. Zodra het haar duidelijk werd dat ze niet voor hem kon zorgen, had ze hulp moeten zoeken. Maar dat deed ze niet”, aldus rechter Flint.

Geen ouderlijke rechten meer

Nu kent de vrouw haar straf. Ze heeft maandagnamiddag een maximumstraf gekregen van 15 jaar cel, waarvan ze minstens één jaar moet uitzitten. De rechter overweegt wel om haar straf te herzien na goed gedrag en zou openstaan voor probatie.

De Amerikaanse staat gaat nu een procedure in gang zetten om haar uit haar ouderlijke rechten te ontzetten. Want als Jaynes voorwaardelijk vrijkomt, zou ze anders nog steeds mogen vragen om haar kinderen bij zich te hebben. De jongen en haar twee andere kinderen worden ondertussen opgevangen in pleegfamilies.