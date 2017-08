Kompany legt uit hoe en waarom Rode Duivels akkoord vonden om deel van premies in te leveren

Na maandenlange onderhandelingen hebben de Rode Duivels en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) eindelijk een nieuw akkoord gevonden over de premies van de spelers. “Een akkoord was noodzakelijk. Nu is het extrasportieve van de baan en kunnen we uitsluitend denken aan het sportieve”, verklaarde Vincent Kompany, een van de betrokken spelers in de onderhandelingen.

Rode Duivels binden in: felbesproken premies gaan omlaag in ruil voor... betere parkeerplaatsen

“Een jaar geleden zijn we op een slechte manier uit elkaar gegaan. Er zijn veel dingen gezegd en er zijn gesprekken geweest die misschien niet goed waren voor de groep”, bevestigde Kompany. “De KBVB heeft echter een enorme stap richting de spelers gezet, vooral op het gebied van de benadering en de manier van onderhandelen. De wil van de spelers om mee te werken en toegevingen te doen was er al lang. Na verloop van tijd hebben we oplossingen kunnen vinden in plaats van beschuldigingen uit te delen.”

“Wilden al langer deel van onze premies inleveren”

De spelers zijn akkoord gegaan met een daling van hun premies, iets wat ongebruikelijk is in de huidige wereld van het voetbal. “Dat hebben we meteen beslist om te doen. Dat is misschien niet de boodschap die verspreid is. Met sommige dingen gingen we niet akkoord, maar langs de andere kant wilden we met de spelers al langer een deel van onze premies inleveren. Daarna is er misschien een onhandige aanpak geweest waardoor we tijd verloren hebben en misschien heeft ons imago daar een beetje onder geleden. Maar nu hebben we al enkele maanden goed gepraat met elkaar, in een goede sfeer en met veel gesprekken over de toekomst.”

Ook bondscoach Roberto Martinez was tevreden met het akkoord. “Dit is nog nooit eerder gebeurd. Het is de eerste keer dat ik spelers iets zie accepteren dat zo moeilijk te veranderen is. De spelers hebben zich goede ambassadeurs voor het Belgische voetbal getoond en de KBVB heeft getoond dat het een visie op de lange termijn heeft. We zullen deze voordelen ook op het veld terugzien.”