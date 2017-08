Anderlecht-fans begrijpen deal rond spits niet: "Alsof je een auto koopt die je niet wilt”

Anderlecht-spits Isaac Kiese-Thelin (foto) wordt uitgeleend aan Waasland-Beveren. De hele constructie daarrond stuit op onbegrip bij de RSCA-fans. Om de Zweed te kunnen verhuren, zet RSCA zijn uitleenbeurt van Bordeaux om in een definitief contract van 5 jaar (4 +1). Daar hing een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro aan vast, een prijs die paars-wit nog probeerde te drukken. En dat terwijl Thelin amper scoorde en al meermaals in de tribune zat. “Het is alsof je een auto koopt die je niet wilt”, roepen de supporters.

“Ik kan het contract van vijf jaar bij Anderlecht bevestigen”, aldus Miro Jaganjac, de makelaar van Thelin. “We zijn fier op zo’n grote deal, want het duidt erop dat Anderlecht echt in Isaac gelooft. Hij heeft zich ook altijd professioneel opgesteld en voor Thelin is dit de ideale oplossing. Ja, hij wordt uitgeleend, maar dat is niet erg.”

Waasland-Beveren wacht nu tot de deal Anderlecht-Bordeaux definitief beklonken is om de spits voor te stellen. De kans dat Teodorczyk en Hamdi Harbaoui nog vertrekken bij paars-wit is klein. Voor Harbaoui vragen de Brusselaars maar liefst 1,5 miljoen.