31 augustus, oftewel de spannendste dag van het voetbalseizoen: alles wat u moet weten over deadline day

Tot vóór de FIFA vijftien jaar geleden, in de nasleep van het Bosman-arrest, twee transferperiodes installeerde, was 31 augustus een zomerdag als alle anderen. Sindsdien is het de dag waarop de transfermarkt sluit. Een laatste 24 uur om toe te slaan, gaten in de kern te vullen en spelers bij het huisvuil te zetten. Alles wat u moet weten over deadline dag.