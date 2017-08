Tafelvoetbal voor miljonairs: zelfs hier maakt Neymar indruk

Wat gebeurt er als de Braziliaanse internationals even vrije tijd hebben? Dan spelen ze toch gewoon een potje tafelvoetbal in de kleedkamer. Niet aan een klassieke tafel met houten mannetjes, maar op een tafel, in het midden van de kleedkamer. Op een filmpje dat Neymar online gooide, is te zien hoe hij en Dani Alves het opnemen tegen Thiago Silva en Marcelo. En het moet gezegd: ook hier maakt Neymar indruk.