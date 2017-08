Zelfs tegen dwergen met beste opstelling: de vermoedelijke elf Rode Duivels

Recordthuiszege van de Rode Duivels: 10-1 tegen San Marino (2001). Meeste goals van een Belg ooit in één wedstrijd: 4, Marc Van der Linden in Luxemburg (1989). Slechtste resultaat van Gibraltar ooit: 0-7 tegen Polen (2014). Morgen is het de Memorial Van Damme, maar de Duivels gaan vanavond in een uitverkocht Sclessin al op recordjacht. In de marge komt de WK-kwalificatie alweer dichterbij.

Na vanavond vijf op negen halen en de Rode Duivels zijn zeker van WK-kwalificatie

De Rode Duivels hebben nog acht punten nodig om in Rusland te geraken. Daarvan zijn er al zes binnen: vanavond in Luik tegen Gibraltar en de laatste wedstrijd thuis tegen Cyprus. Er zijn dus nog twee puntjes nodig. Winnen zondag in Griekenland betekent de virtuele kwalificatie. Tot daar de feiten, nu de kolder.

Eerst en vooral: wij hebben niets tegen Gibraltar. Het Madurodam van het internationale voetbal heeft zijn charmes. Even groot als pakweg Aarschot of Oudenaarde is het een klein, lief staatje met 30.000 inwoners in Spanje, maar onder het bewind van het Verenigd Koninkrijk.

Op de landkaart van het wereldvoetbal stelt Gibraltar, pas in zijn eerste voorronde voor een WK, niets voor. En met niets bedoelen we echt niets. Getuige de FIFA-ranglijst: nummer 206, als stralend middelpunt van verdriet in het gezelschap van Eritrea, Somalië en Tonga. Voor de spelers van Gibraltar is voetbal vooral een aangenaam tijdverdrijf. Hun eerste bekommernis is hun beroep: visser, metselaar, advocaat, politieagent of afvalinspecteur. Voetbal komt voor hen in het beste geval op de tweede plaats, ook als ze óp het veld staan.

Focus houden

“Ik ga niet experimenteren, geen sprake van”, aldus bondscoach Roberto Martinez. “Het is en blijft een kwalificatiewedstrijd. We moeten dit ernstig nemen. Ook tegen Gibraltar gaat het om drie punten. Dat zijn er evenveel als tegen Griekenland. We moeten beginnen zoals in Gibraltar (daar scoorde Benteke na 8 seconden, dat is zelfs een wereldrecord, nvdr.). Ik wil de juiste focus zien en ze moeten de goede motivatie tonen. Het is een test voor onszelf om te tonen hoe goed we kunnen zijn. Dit is niet zomaar een periode. We zitten op het einde van een turbulente transferperiode. Eens kijken hoe ze de focus kunnen houden.”

En de bondscoach, hoe zit het met zijn focus? Heeft hij Gibraltar bekeken? Warempel ja. “Gibraltar speelt goed georganiseerd”, stelde Martinez tijdens de intense screening van de tegenstander vast. “Ze spelen nu wat anders. Met veel enthousiasme en veel energie. Gibraltar wordt steeds beter en we kunnen niemand onderschatten. Maar ik geef toe: we spelen eerder tegen onszelf dan tegen Gibraltar.”

Daarom stuurt Martinez tegen de elf voetbaldwergen zijn beste spelers het veld op. Eden Hazard speelt wellicht zijn eerste officiële match sinds zijn kuitbeenbreuk die hij in juni bij de Rode Duivels opliep. Chadli lijkt op rechts de voorkeur te krijgen op Meunier. Chadli speelde zijn laatste wedstrijd al een maand geleden, maar is aanvallend sterker. En als we naast de zege van één ding zeker zijn, dan is het dat de Rode Duivels vanavond op de helft van Gibraltar zullen parkeren.

De vermoedelijke elf: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Carrasco, De Bruyne, Witsel, Chadli; Mertens, Hazard, Lukaku