Waarom uw koffiekoeken en croissants duurder worden

In één jaar tijd is de groothandelsprijs voor melkerijboter verdubbeld. En dus stond het in de sterren geschreven dat de bakkers die stijgende grondstofkosten zouden doorrekenen aan de consument. Dat is intussen volop aan het gebeuren, zo leert een rondvraag van onze krant.

Begin 2016 kostte één kilo melkerijboter in de groothandel 2,75 euro, een jaar later was dat al 4,36 euro, en deze zomer overschreed de prijs al 6,5 euro. Die nog altijd aanhoudende prijsstijging is het gevolg van de groeiende vraag wereldwijd, terwijl het aanbod stabiel blijft. En dat begint de consument stilaan te voelen in zijn portemonnee.

Een rondvraag door onze krant bij honderd Vlaamse bakkers leert dat zes op de tien óf hun prijzen al aangepast hebben, óf dat binnenkort van plan zijn. Anderen kijken de kat nog wat uit de boom: zij wachten op een advies van hun beroepsvereniging of houden de concurrentie in de gaten.

Vooral koffiekoeken, croissants en taarten – denk aan die met crème au beurre – slaan op. Brood en pistolets ook, maar in mindere mate. De meeste prijs­verhogingen blijven beperkt tot 5 à 10 cent.

“Die stijgingen zijn de logica zelve, dus het cijfer verwondert mij niet”, zegt bakker Luc De Boey, voorzitter van de economische commissie bij Bakkers Vlaanderen, de federatie waarbij 1.200 bakkers zijn aangesloten. “Een goeie botercroissant maken kost alleen al aan boter intussen 5 cent meer. Een cake of quatre-quarts – waarin 100 gram boter gaat – zelfs al zo’n 20 cent extra.”

Ook duurder personeel

En het zal hier helaas niet bij blijven. “De boterprijs is nog altijd aan het stijgen”, zegt De Boey. “Bovendien gelden sinds kort ook twee nieuwe cao’s – één voor bedienden en één voor arbeiders – in de bakkerij- en de banketbakkerijsector, die personeel duurder maken. Al kan ik nog niet zeggen welk effect die kostenstijging zal hebben op de verkoopprijs van brood of taarten. Wij zijn dat nog ­volop aan het becijferen en zullen onze leden daar ­binnen enkele weken over informeren.”