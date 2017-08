Topadvocaat eist nieuw onderzoek: Diana schreef in brief dat Prins Charles een auto-ongeluk plande

Eén van de topadvocaten van het Britse koningshuis steekt zijn nek uit voor prinses Diana en vraagt de autoriteiten om het onderzoek naar haar dood opnieuw op te starten. Michael Mansfield praat in een aankomende Amerikaanse documentaire over hoe Diana zelf een brief schreef waarin ze zei dat haar man, prins Charles, haar dood aan het beramen was.

20 jaar geleden, 31 augustus 1997. Lady Diana Spencer en haar toenmalige vriend Dodi Al-Fayed en haar bodyguard worden achternagezeten in Parijs door paparazzi. Bij de ingang van de Pont de L’Almatunnel raakte de chauffeur Henri Paul de controle over de Mercedes kwijt, waarna het voertuig aan een snelheid van 104 km/u frontaal tegen de dertiende pilaar van de tunnel knalde. Later zou blijken dat hij onder invloed was van alcohol en kalmeermiddelen. Dodi en ook de chauffeur waren op slag dood. De prinses zelf leefde nog en werd ter plaatse gereanimeerd. In het Salpêtrièreziekenhuis maakten ze om 4 uur de dood van de prinses bekend. Ze werd 36 jaar.

Een ongeval, zo besloot een Britse onderzoekscommissie in 2006. Zij willen van geen moordcomplottheorieën weten. Twee jaar later veranderde een Britse rechtbankjury het verdict: volgens hen waren Dodi en Diana omgekomen door nalatigheid van de chauffeur en van de fotografen die hunw wagen achtervolgden.

Diana schrijft zelf: “Hij plande een auto-ongeluk”

Nu zegt de prominente strafrechtadvocaat Michael Mansfield dat het onderzoek toch opnieuw moet geopend worden. De reden daarvoor is een briefje dat naar verluidt door Diana zelf geschreven is. Daarop zou de 36-jarige prinses gezegd hebben dat Charles “een ongeluk aan het plannen was met haar auto”.

Lady Di schreef het briefje in oktober 1993, tien maanden nadat ze gescheiden leefde van prins Charles en stuurde het naar haar butler, Paul Burrell. Ze schreef: “Ik zit hier aan mijn bureau in oktober. Ik verlang naar iemand die mij knuffelt en aanmoedigt om sterk te blijven en mijn hoofd hoog te houden. Deze fase in mijn leven is enorm gevaarlijk. Mijn echtgenoot is “een ongeval” aan het plannen in mijn auto. Een probleem met de remmen, een pijnlijke hoofdwonde, om op die manier het pad vrij te maken om te trouwen met Tiggy (de nanny van prins Harry, red.). Camilla is niets anders dan een afleiding, dus we worden allemaal misbruikt door de man, in elke zin van het woord.”

De butler verstopte het briefje in haar handschrift tot in 2003, toen hij erover vertelde in zijn boek‘A Royal Duty’. Daarin zei hij dat de prinses het aan hem had gegeven om te verzekeren dat iedereen het wist. Ze zou gezegd hebben dat hij het moest bijhouden “voor het geval dat er iets met haar zou gebeuren”.

Niet de enige die moordcomplottheorie gelooft

Ook de vader van haar toenmalige partner, de schatrijke Egyptische Mohammed Al-Fayed, denkt aan een moordcomplot. Hij deed er echter nog een schepje bovenop, wat motief betreft. Volgens de miljonair wilde het Britse koningshuis de prinses en zijn zoon uit de weg ruimen omdat Diana een kind van Dodi verwachtte en ze niet wilden dat de prinses een moslim zou huwen. Al-Fayed zei daarnaast over bewijzen te beschikken dat de geheime dienst MI6 prinses Diana ombracht in opdracht van prins Philip, de echtgenoot van de Britse Queen.

Topadvocaat Michael Mansfield, die ook door de familie van Dodi is ingezet, begrijpt niet dat de politie zo twijfelt om in actie te schieten. “Als je een lichaam vindt op de bodem van een klif en de persoon heeft een briefje geschreven waarop staat “ik ga eindigen op de bodem van een klif en ik denk dat ik weet wie daarvoor verantwoordelijk zal zijn”, dan onderzoek je dat. Er zou wel eens waarheid in kunnen zitten”, zei hij tegen de Britse krant The Sun.