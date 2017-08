Kendall Jenner krijgt prestigieuze modetitel

Kendall Jenner mag zichzelf tegenwoordig 'mode-icoon van de decennium' noemen. Het model krijgt de prestigieuze titel en bijhorende award van het digitale modemagazine Daily Front Row, maar uit de vele reacties op sociale media blijkt dat velen zich toch wel vragen stellen bij de toekenning van deze prijs.

Het digitale modemagazine Daily Front Row kent Kendall Jenner de prestigieuze prijs 'Fashion Icon of the Decade' toe. Het is de allereerste keer in vijf jaar tijd dat het magazine deze award uitreikt, die op vrijdag tijdens een ceremonie in New York zal worden overhandigd. Ook de legendarische modefotograaf Mario Testino en het hoofd van de digitale versie van Hearst Magazine mogen een award komen ophalen.

De bekendmaking van deze prijzen doet echter heel wat wenkbrauwen fronsen op sociale media. Uit de vele reacties op dit nieuws blijkt dat velen zich afvragen hoe dit piepjonge model een icoon van het voorbije decennium genoemd kan worden terwijl ze pas enkele jaren in de modeindustrie actief is.

lol giving kendall jenner a fashion icon of the decade award when she's been in the industry for less than 5 years is insulting ????‍?? — son (@couIture) 30 augustus 2017

I love Kendall but why would she get fashion icon of the decade award when she was a child for half of it ?? — jm (@asvpxjoyce) 28 augustus 2017

Een woordvoerder van Daily Front Row verklaarde dit als volgt in een statement aan de Britse krant The Huffington Post: "We leven in een digitaal tijdperk en Kendall is de ultieme stijlambassadrice. De digitale generatie wendt zich meer dan ooit tot sociale media en Kendall heeft maar liefst 83 miljoen volgers op Instagram. Zij is er ook in geslaagd om de harten van alle toonaangevende modemagazines, fotografen en modemerken te veroveren. Kendall heeft een grote impact op de look van een volledige generatie en mag daarom terecht een icoon genoemd worden."

