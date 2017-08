Or Inbrom, de 21-jarige Ethiopische Jood die AA Gent deze zomermercato aantrok, is alweer op weg naar de uitgang. Hij staat dicht bij een overgang naar het Sloveense Maribor. De onderhandelingen over de flankaanvaller lopen nog. Op de laatste dag van de zomermercato zal dus moeten blijken of hij AA Gent verlaat zonder 1 officiële speelminuut achter zijn naam.