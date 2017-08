Engels heeft transfer naar Griekse recordkampioen beet: “De perfecte stap in mijn carrière”

Björn Engels heeft zijn transfer naar het buitenland beet: hij verlaat Club Brugge en gaat voor vier seizoenen voetballen bij de Griekse recordkampioen Olympiakos. Met de overgang van de centrale verdediger zou een bedrag van zes miljoen plus bonussen gepaard gaan. Engels was de voorbije dagen al op Griekse bodem om de transfer volledig af te ronden. Hij zal in het rood-witte shirt aantreden in de Champions League.

“Dit lijkt me de perfecte stap in mijn carrière”, vertelde Engels in een eerste reactie aan OlympiakosTV. “Het is erg leuk om deel te kunnen nemen aan de Champions League, en de strijd om de titel. Olympiakos is het belangrijkste team in Griekenland, en ik ben erg blij om hier te zijn. Mijn broertje heeft me al video’s van onze fans getoond! Ze zijn erg fanatiek en ‘gek’, dat is wel leuk. Ik kijk er echt naar uit!

Club Brugge ontvangt ruim 6 miljoen euro (exclusief bonussen) en wenst Engels in een korte mededeling "alles succes toe in Griekenland".



Björn Engels belandde als jonge tiener bij Club Brugge en maakte er in 2012 zijn officieel debuut in de A-ploeg. Hij won met blauwzwart de titel in 2016 en de Beker in 2015. In 97 wedstrijden voor Club was Engels goed voor twaalf doelpunten en zes assists.

Bij de Griekse kampioen wordt Engels ploegmaat van onder meer Vadis Odjidja, Guillaume Gillet en Mehdi Carcela. In de poulefase van de Champions League is Olympiacos onderverdeeld in een poule met Barcelona, Juventus en Sporting.