Ploegbus in Vuelta gaat in vlammen op na "laffe aanval", andere ploegen schieten te hulp

Wielerploeg Aqua Blue Sport is in de Ronde van Spanje slachtoffer geworden van pyromanen. De ploegbus van het Ierse team werd in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken op de parking van hun hotel. Op foto’s die het team op Twitter plaatste is te zien hoe de bus volledig uitbrandde.

Aqua Blue Sport heeft het over een "laffe aanval" maar benadrukt dat niemand gewond raakte. De politie heeft een verdacht opgepakt, luidt het verder. In de Vuelta staat donderdag de twaalfde etappe op het programma, een heuvelrit van Motril naar Antequara (160,1 km).

Our team bus has been completely damaged in a cowardly arson attack over night. No one was injured. Police have arrested a suspect. #LV2017 pic.twitter.com/SI1u449qO6 — Aqua Blue Sport (@AquaBlueSport) 31 augustus 2017

Andere ploegen hebben al hulp aangeboden aan het team dat met een wildcard aan de Vuelta mocht starten.</P>

Anything we can do to help, let us know guys! One family. https://t.co/XHtaNdAQ1K — Team Dimension Data (@TeamDiData) August 31, 2017

Terrible. Let us know if we can help in whatever way. #raceasafamily https://t.co/eTkSOyPC3q — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) August 31, 2017

Sad to see such things happening in our country ?? All of our support with you, guys. — Movistar Team (@Movistar_Team) 31 augustus 2017

?? If you need anything feel free to ask us!!!! — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) 31 augustus 2017