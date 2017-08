Officieel: Anderlecht neemt Thelin definitief over van Bordeaux

Isaac Kiese Thelin keert niet meer terug naar Bordeaux. De Franse club bevestigt donderdag dat er met RSC Anderlecht een akkoord is getroffen omtrent de definitieve overgang van de speler. Waarschijnlijk wordt de Zweedse aanvaller nu meteen weer uitgeleend aan Waasland-Beveren.

De 25-jarige Thelin werd sinds begin 2017 door Anderlecht gehuurd van Bordeaux. Overtuigen kon de spits in de tweede helft van vorig seizoen niet, met slechts één doelpunt en één assist in zestien competitiewedstrijden voor paars-wit. Ook dit seizoen kwam Thelin in drie matchen nog niet tot scoren. De beslissing van de Brusselse directie om de spits definitief over te nemen stuit dan ook op onbegrip bij de Anderlecht-fans. Mogelijk wordt hij door de Belgische recordkampioen nog uitgeleend, Waasland-Beveren lijkt de meest waarschijnlijke bestemming.