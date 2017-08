Biset ruilt Bosuil voor ‘t Kuipje

Maxime Biset ruilt Antwerp voor Westerlo. De 31-jarige centrale verdediger was op overschot bij de Great Old en tekende in ’t Kuipje een contract voor één seizoen.

Biset promoveerde vorig seizoen met Antwerp naar 1A, maar werd tijdens de voorbereiding opzij geschoven. Vier weken geleden kwam Westerlo een eerste keer aankloppen. “Maar ik wilde mijn opties nog even open houden”, geeft de Antwerpenaar toe. “Vandaag heb ik voor de charme van Westerlo gekozen.”

De mindere start met 1 op 9 schrikt hem niet af. “Een jaar geleden stond Roeselare ook op de laatste plaats, uiteindelijk hebben ze nog meegestreden tot in de finale. Zolang er geen ploeg is die vijf wedstrijden op rij wint, kan er in deze reeks nog heel veel veranderen.”

In Westerlo moet Biset de Kemphanen meer leiderschap bijbrengen. “Ik ben altijd een speler geweest die met een bepaalde ziel en ambitie mijn rol in de kleedkamer heeft gespeeld. In de moeilijkste momenten moet je jezelf pijn kunnen doen. Dat is iets dat ik deze ploeg zeker kan bijbrengen.” Biset traint vrijdag voor het eerst mee. In principe is met de transfer van de verdediger het huiswerk van Westerlo af.

Biset (1m93) arriveerde in de zomer van 2015 bij Antwerp, dat hem weghaalde bij KV Mechelen. Hij werd met de club vorig seizoen kampioen in 1B. In totaal speelde hij 79 wedstrijden voor Antwerp, waarvan 49 in de competitie. "Zijn goal in de bekerwedstrijd op KV Oostende zal ons altijd bij blijven, net als zijn voorbeeldige inzet en groepsgeest op training en daarbuiten. We wensen Maxime het allerbeste toe bij zijn nieuw avontuur", klinkt het daar.