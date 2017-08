Vlaamse keeper speelt eerste wedstrijd sinds diagnose leukemie: “Ik heb van de eerste tot de laatste seconde genoten”

Brugge - Cercle-doelman Miguel Van Damme speelde maandagavond zijn eerste partij nadat vorig jaar na het afleggen van medische testen aan het licht was gekomen dat hij aan leukemie leed. “Het gevoel om opnieuw tussen die palen te staan, is onbeschrijfelijk.”

“Een donderslag bij heldere hemel was het, toen de dokter me het nieuws meldde.” Aan het woord is Cercle-doelman Miguel Van Damme, die vorig jaar te horen kreeg dat bij hem leukemie vastgesteld was. “Nochtans voelde ik me fitter dan ooit en had ik nog meer getraind in het tussenseizoen om extra scherp de voorbereiding te kunnen aanvatten.”

Van voetballen was na de diagnose geen sprake meer. “In het begin denk je enkel aan overleven en was opnieuw tussen de palen staan het verste van mijn gedachten”, zegt Van Damme.

Massale steun

Naarmate de behandeling vorderde, steeg het geloof in een goeie afloop. “Ik voelde dat het steeds beter ging. Ook de massale steun die ik kreeg van familie, vrienden en supporters tijdens mijn revalidatie, was een enorme hulp. Mede daardoor ben ik er blijven in geloven en heb ik enorm hard gewerkt om weer op het veld te kunnen staan.”

Enkele maanden geleden pakte de doelman voorzichtig opnieuw de eerste ballen. “Onder begeleiding van de kine heb ik mijn conditie geleidelijk aan opgebouwd. De eerste keer dat ik opnieuw de handschoenen aandeed om op het trainingsveld te staan, gaf me een prachtig gevoel.”

Inmiddels heeft Miguel Van Damme de ziekte zo goed als overwonnen. Deze week werkte hij zijn eerste officiële match af na een jaar en vier maand afwezigheid.

“Voetballen doe je uiteindelijk toch om wedstrijden te kunnen spelen, dus op het moment dat je opnieuw begint te trainen, is dat met één doel in gedachten: opnieuw op het wedstrijdblad staan.”

Niet minder dan tweehonderd sympathisanten daagden op om getuige te zijn van Miguels terugkeer in competitie. “Ik heb er van de eerste tot de laatste seconde intens van genoten. Niet alleen ik, maar ook mijn vrienden, familie en heel wat supporters hebben er samen met mij lange tijd naartoe geleefd. Hen maandag langs de kant te zien staan, was heel speciaal.”

Als kers op de taart nam Van Damme meteen de drie punten mee naar huis. Wat mijn ambitie is voor de verdere verloop van het seizoen?

“De bedoeling is om ritme op te doen bij de beloften en zien hoe het vordert. Ik ga uiteraard mijn best doen om de andere keepers opnieuw het vuur aan de schenen te leggen, maar dat is voorlopig nog van ondergeschikt belang. Het feit dat ik opnieuw kan voetballen en doen wat ik het liefste doe, primeert.”