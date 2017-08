Oeps, foutje: Kroos is plots Rode Duivel volgens Real Madrid

Heel wat spelers zijn dit weekend op interlandbreak met hun nationale elftal en daarom wensen verschillende clubs hun internationals alvast succes. Maar bij Real Madrid hebben ze zich toch een beetje vergist in de landskleuren van Toni Kroos. De Duitser neemt het met die Mannschaft vrijdagavond op tegen Tsjechië in Praag, maar in een filmpje dat de Koninklijke op hun officiële Twitteraccount postte, wisselde de ploeg de rode en gele kleur in het vlagje om, waardoor Kroos plots een Rode Duivel blijkt te zijn. Misschien kan bondscoach Roberto Martinez hem vanavond nog gebruiken tegen Gibraltar?