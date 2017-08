Miljoenendeal op de valreep: Liverpool troeft Chelsea af voor Engelse international van Arsenal

Liverpool heeft op de laatste dag van de transferperiode nog eens stevig in de geldbuidel getast. The Reds haalde voor maar liefst 38 miljoen euro de Engelse international Alex Oxlade-Chamberlain binnen. Ook Chelsea was geïnteresseerd in de Arsenal-speler, maar uiteindelijk trok de ploeg van Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi aan het langste eind.

Alex Oxlade-Chamberlain speelde al sinds 2011 bij Arsenal en maakte in die tijd vooral indruk met zijn pijlsnelle rushes op de flank. De 20-voudige Engelse international ging zijn laatste contractjaar in bij The Gunners. Dus als het nog een som geld voor zijn 24-jarig goudhaantje wilde vangen moest het nu overgaan tot een transfer. Chelsea lag lang in polepositie om Oxlade-Chamberlain te laten tekenen, maar uiteindelijk is het Liverpool die hem binnenhaalt voor de slordige som van 35 miljoen pond, ofwel 38miljoen euro.