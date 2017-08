KV Mechelen versterkt rangen met Kroatische verdediger

KV Mechelen heeft de Kroatische verdediger Ivan Tomecak (27) toegevoegd aan de selectie. Hij komt over van het Saoedische Al-Nasr Riyadh en tekende bij Malinwa voor twee seizoenen.

Tomecak is een rechtsback die ook op links uit de voeten kan, zo laat Mechelen weten. “Ik ben blij dat ik hier kan tekenen. Ik hoop KV Mechelen een stap hogerop te laten zetten”, zegt hij in een eerste reactie op de clubwebsite.

De Kroaat kwam eerder in eigen land uit voor Dinamo Zagreb en HNK Rijeka en vertrok nadien naar Dnipro in Oekraïne. Afgelopen seizoen voetbalde hij in Saoedi-Arabië bij Al-Nasr Riyadh. Daar scoorde hij drie keer en gaf hij vijf assists.