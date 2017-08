Concurrent van Meunier verlaat PSG voor Tottenham

Tottenham heeft zijn selectie donderdag verstevigd met de Ivoriaanse international Serge Aurier. De rechtsachter komt over van PSG, waar hij door de concurrentie van nieuwkomer Dani Alves en Rode Duivel Thomas Meunier op een zijspoor zat.

Aurier, 24, wordt bij de Spurs teamgenoot van Toby Alderweireld, Mousa Dembélé en Jan Vertonghen. Met de transfer zou een som van 25 miljoen euro gemoeid zijn. De Ivoriaan, die vorig jaar na een vechtpartij met een agent twee maanden voorwaardelijke celstraf kreeg, zette in Londen zijn handtekening onder een contract tot 2022.

De 39-voudige international speelde sinds de zomer van 2014 voor PSG. Hij won met de Parijzenaars onder meer twee landstitels en drie Franse bekers.

We are delighted to announce the signing of @Serge_aurier from Paris Saint-Germain.#WelcomeAurier pic.twitter.com/VUwvROyUK4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 augustus 2017

The right-back has signed a contract with the Club until 2022. Full story - https://t.co/XEVWc31ca2 #WelcomeAurier pic.twitter.com/UQlwg5R5qF — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 augustus 2017