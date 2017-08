Arts filmt in detail hoe hij vleesetende parasiet uit oor van patiënt verwijdert

Een arts uit een ziekenhuis in Singapore heeft onlangs in detail gefilmd hoe hij een vleesetende parasiet heeft verwijderd uit het oor van zijn patiënt. De beelden daarvan doken onlangs op op het internet.

Op de video is te zien hoe de kleine parasiet zich vastklampt aan de binnenkant van het oor. Met een pincetje probeert de arts het beestje te verwijderen. Maar uiteindelijk is er toch enige kracht nodig om daar in te slagen.

Naar verluidt gaat het om een parasiet die zich voedt met de huid van zijn gastheer of -vrouw. Het is niet duidelijk om welke parasiet het precies gaat.