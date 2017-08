Kersverse Spurs-aanwinst toch niet helemaal naar de club van zijn dromen...

Met veel trots kondigde Tottenham Hotspur aan dat ze de Franse verdediger Serge Aurier hadden overgeheveld van PSG, waar hij een concurrent was van Meunier, naar Londen. Ook Aurier verklaarde zelf ernaar uit te kijken om de Spursfans te tonen wie de echte Aurier is, maar hij zal flink zijn best mogen doen na een tweet uit zijn verleden. In 2013 pronkte hij met een T-shirt van... Arsenal om een transfer naar de Gunners te forceren. Laat dat nu net iets zijn waar de Arsenalfans de Spurs toch eens netjes op willen wijzen op Twitter.

You know Aurier is a Gooner, posted a picture on insta of him in an Arsenal shirt in 2013 to try and force a move