Japan plaatst zich voor WK voetbal na winst tegen Australië

Japan heeft zich donderdag verzekerd van een ticket voor het WK voetbal van volgende zomer in Rusland. Voor eigen publiek in Saitama was Japan, met Eiji Kawashima (ex-Standard) in doel en Yuya Kubo (AA Gent) als late invaller, met 2-0 te sterk voor rechtstreeks concurrent Australië. Takuma Asano (41.) en Yusuke Ideguchi (83.) zorgden voor de treffers bij het team van de Bosnische bondscoach Vahid Halilhodzic. Bij de Aussies stond Mat Ryan (ex-Club en Genk) tussen de palen.

In zijn Aziatische kwalificatiegroep is Japan met 20 punten na negen van de tien duels zeker van een plaats in de top twee. Saoedi-Arabië en Australië tellen na negen wedstrijden allebei 16 punten.

Voor Japan wordt het in 2018 de zesde WK-deelname op rij.

Vier landen zijn nu al zeker van een plaats op het WK. Naast organisator Rusland zijn dat ook Brazilië en Iran.