Alsof Houston een oceaan is: fotograaf deelt hallucinante beelden van snelweg na orkaan Harvey

Het zijn ongelofelijke beelden die Logan Wheat maakte in Texas. De Amerikaan wilde met behulp van een boot zijn vee terugvinden en naar hoger gelegen plekken brengen. De foto’s die hij gedurende zijn zoektocht kon maken, tonen op indrukwekkende wijze hoe zwaar orkaan Harvey heeft toegeslagen in de staat.

Wheat ging samen met de eigenaars van Philipps Ranch in Winnie op pad om het vee terug te vinden. In totaal moesten ze ruim drie kilometer overbruggen om een deel van de dieren terug te vinden. Hun toestand was schrijnend. “Ze stonden tot aan hun nek in het water”, zei hij. Dertig koeien vonden ze terug, zestig anderen blijven vermist. “We weten dat sommigen het niet zullen overleven, we hadden immers ook wat kalfjes.”

Vooral zijn video en foto van op de snelweg Interstate 10 in Beaumont deed vele monden openvallen van verbazing. Van een snelweg was niks meer te zien. In plaats daarvan leek het gebied volledig getransformeerd in een oceaan.

Zijn tocht was overigens niet zonder gevaar. Op een bepaald moment dreigde zijn boot te kapseizen door de harde wind. “De boot werd volledig dooreengeschud”, vertelde Wheat aan CNN. “De golven waren wel tot ruim een meter hoog.”

Intussen blijft het aantal slachtoffers oplopen. Volgens lokale overheden zijn er al 33 doden geteld. Tienduizenden anderen moesten hun huis ontvluchten. De orkaan is reeds afgezwakt tot een tropische storm, maar blijft veel schade berokkenen. Zo dreigt momenteel een chemische fabriek te ontploffen in Houston. Er hebben reeds chemische reacties plaatsgevonden.