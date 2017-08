Origi gaat in Bundesliga op zoek naar speelminuten (en ticket voor WK met Duivels)

Op het WK 2014 in Brazilië schoot Divock Origi zich vanuit het niets naar de top van de voetbalwereld. Liverpool haalde hem prompt binnen en liet hem nog een jaar rijpen bij Lille OSC. De voorbije twee seizoen kende Origi telkens een sterke periode, maar een basisplaats afdwingen was onder Jürgen Klopp niet gelukt. Nu gaat hij op zoek naar broodnodige speelminuten bij het Duitse Wolfsburg.

Volg hier LIVE alle transfers op Transfer Deadline Day

Divock wie? Menig voetballiefhebber trok grote ogen toen Marc Wilmots in 2014 zijn selectie voor het WK bekendmaakte. Door de blessure van Christian Benteke moest de toenmalige bondscoach op zoek naar een vervanger. Hij toverde de toen 19-jarige Origi uit zijn hoed, die bij Lille nog geen basisspeler was.

Maar in Brazilië toonde de spits meteen zijn klasse en met de winning goal tegen Rusland werd hij meteen een nationale held. Liverpool was onder de indruk en legde prompt 12 miljoen euro op tafel. Na een jaartje verder rijpen in de Ligue 1 trok Origi naar Anfield. Daar toonde hij met momenten zijn klasse, maar onder de veeleisende Klopp groeide hij nooit uit topt onbetwist titularis. Ook de stevige concurrentie speelde daar een rol in.

Desondanks kwam de Rode Duivel in 77 wedstrijden toch aan 21 doelpunten en 7 assists. Dit seizoen was het echter duidelijk dat er niet op hem werd gerekend. Hij kreeg één invalbeurt van tien minuten gegund in de eerste drie competitiewedstrijden. Origi aasde daarom op een uitleenbeurt, want hij wil volgende zomer wel naar het WK in Rusland. Wolfsburg duwde door en haalt zo naast Landry Dimata een tweede Belgische spits binnen. Simon Mignolet zal zijn landgenoot in ieder geval missen.

I will miss you @DivockOrigi. I'm sure you'll do a great job at Wolfsburg! — Simon Mignolet (@SMignolet) 31 augustus 2017