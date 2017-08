Standard laat Dossevi nog vertrekken naar rode lantaarn in Ligue 1

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - FC Metz leent Mathieu Dossevi tot het einde van het seizoen met aankoopoptie. Dat heeft Standard Luik, de moederclub van de 29-jarige Franse Togolees, donderdag laten weten. Dossevi was een basispion bij de Rouches, maar mocht desondanks vertrekken.

Dossevi streek in 2015 neer in Luik, waarna hij er al snel uitgroeide tot vaste waarde. Met de Rouches won de Togolese international in 2016 de Beker van België. In het verleden verdedigde de aanvallende middenvelder de kleuren van Le Mans en Valenciennes uit Frankrijk en het Griekse Olympiakos Piraeus.

Metz zal de doelpunten en assists van Dossevi het komende seizoen goed kunnen gebruiken. Het team staat na vijf speeldagen in de Ligue 1 op de laatste plaats en kon nog geen enkel punt pakken. Bij Standard was de Franse Togolees goed voor 7 doelpunten en 21 asissts in 65 wedstrijden.