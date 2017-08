Persoons kondigt transfer in stijl aan: “Van Lokerse Feesten naar Marktrock”

Koen Persoons heeft zijn transfer beet. De middenvelder en ancien wilde graag vertrekken bij Lokeren. Het ambitieuze Oud-Heverlee Leuven zat al even achter hem aan en kon de deal op de laatste dag van de transfermarkt alsnog officialiseren. Persoons nam afgelopen weekend al afscheid van het Lokerse publiek met een uitgebreide applauswissel.

De middenvelder kondigde zijn transfer in stijl aan op Twitter. “Van de Durme naar de Dijle, van de Lokerse Feesten naar Marktrock en van Cesarbier naar Stella Artois.” Persoons was zeven jaar actief bij Lokeren, hij kwam in 2010 over van KV Mechelen.