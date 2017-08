“Waar was jij toen Lady Di overleed?” Het antwoord staat voor heel wat Vlamingen nog steeds in hun geheugen gegrift

20 jaar geleden overleed prinses Diana na een tragische crash in een tunnel in Parijs. Haar overlijden veroorzaakte een ware schokgolf in tijden waarin de prinses één van de meest geliefde royals ooit was. Zelfs na al die jaren herinneren heel wat Vlamingen zich nog exact waar ze waren toen ze het vreselijke nieuws vernamen.

Margot

“Ik was die dag met een vriend in Oostende voor het concert van Michael Jackson. We waren er al vroeg in de ochtend aanwezig. Ergens rond 11u bekroop mij het gevoel dat ik daar weg moest. Ik kon niet uitleggen waarom, maar het gevoel was heel sterk. We zijn toen effectief vertrokken.”

“Onderweg in de auto werd het nieuws bekend gemaakt dat Lady Di was overleden. We waren geschokt. Later die avond vernamen we dan dat Michael Jackson zijn concert had afgelast omwille van haar overlijden en dat iedereen hiervan rond 17u was verwittigd . En toen begreep ik waarom ik daar weg moest...”

Adrien

“Ik was op de terugweg naar huis na een vakantie in de Provence en stond op 31/08/1997 rond even na half één ‘s morgens te tanken op de Parijse périphérique. Zag plots aan de overkant wel 5 brandweerwagens met helse sirenes in volle snelheid naar centrum Parijs rijden.”

Foto: AP

“Na de tankbeurt stapte ik terug in de auto , de radio stond op NRJ (weet ik nog goed omdat het de enige Franse radiozender was die toen constant muziek met korte nieuwsflashes uitzond). Nog geen 10 minuten later werd het ongeval in de Parijse tunnel met Lady Di op de radio omgeroepen.”

“Ik zat perplex voor mij uit te staren en ben bij de volgende parking uit de wagen gestapt om te bekomen. Vond het een ‘echte’ mooie verschijning met 2 mooie gastjes!”

Kristel

“Ik was samen met mijn familie mijn 34 ste verjaardag aan het vieren. Toen we het hoorden, zijn we met zijn allen in de zetel gaan zitten om naar de TV te kijken, om de beelden die dan getoond werden te bekijken! We waren allemaal in shock en konden het niet geloven!”

Foto: AFP

Marc

“In de auto op weg naar huis, na het huwelijksfeest van onze jongste zoon. We zullen nooit vergeten wanneer en hoelang ze getrouwd zijn, we worden er ieder jaar aan herinnerd door het nieuws over Diana.”

Anthony

“Het nieuws kwam in de ochtend toen de wekkerradio afging. Niets speciaals? Bwa, behalve dat we net die dag naar Zeebrugge zouden rijden, om de boot naar Hull te nemen. Onze reis naar Schotland lag al enige tijd vast. Het was een speciale reis, bizar zelfs. Een sfeer die tegelijkertijd uitgelaten was, maar ook triestig door dit feit. Overal waar we langskwamen zagen we die bloemenzee aan kerken, gemeentehuizen...”

“Dan kwamen we aan in Schotland zelf, passeerden eerder bij toeval aan Ballmoral Castle. Overal politie, mensen aan de kant van de weg... Surealistiche taferelen, vooral omdat ik dan ook door die mensenhaag moest rijden. Op een bepaald moment waren we verplicht om te stoppen. Bleek dat er een colonne chique wagens langskwam. Met daarin inderdaad de Queen.”

Balmoral Castle Foto: ISOPIX

“Eén ding maakte het later nog specialer... Toen we de film zagen “The Queen”, merkten we plots op dat we in die film zaten! Hoe dit kwam? Wel, mijn auto was niet van de jongste, en die dag viel de knalpot van de wagen. Zo reed ik dus door die mensenhaag... en overal rond al knallend... Komt er nu een fragment in de film waarop de Queen hard schrikt van “geweerschoten”. “Niet erg”, zegt dan iemand, “it’s a car that back-fires.” Mijn auto dus!”

Brigitte

“Ik was in mijn keuken met de afwas van het ontbijt bezig, zwanger van mijn eerste zoon, en heb gehuild bij het horen van het nieuws. Het voelde alsof iemand van mijn familie gestorven was. Ik krijg er ook vandaag nog tranen in mijn ogen als ik eraan denk.”

“Het meest pakkend beeld : de jongens achter de lijkwagen - als ik dat beeld terug zie ween ik. Diana is voor mij mijn icoon van de eeuw, mocht ik een dochter hebben gehad zou Diana haar naam zijn.”

Hans

“Ik was de avond ervoor van het dak gevallen en lag in het ziekenhuis. Ik lag op een eenpersoonskamer en zowat al het verplegend personeel kwam regelmatig met een bedroefd gezicht volgen wat op het televisienieuws werd gezegd. Danig onder de invloed van pijnstillers begreep ik pas in de late namiddag wat er aan de hand was.”

Petra

“Ik werkte toen als reisleidster in Kreta en was die dag op jeepsafari. Tijdens de middag stopten we in een klein afgelegen dorpje dat tijdens de oorlog als laatste dorpje veroverd werd door de Duitsers. De mannen werden toen allemaal tegen een muur geplaatst, de vrouwen en kinderen moesten toekijken hoe de mannen een na een afgeschoten werden. Die families wonen nu nog altijd in dat dorpje. Het is een uur rijden naar een volgende dorpje. Ze leven er echt van wat ze zelf kunnen kweken.”

“Die 31ste augustus, 20 jaar geleden, was het zo goed als feest in dat dorpje, want de eerste tv werd er geïnstalleerd. Zowel de dorpelingen als de mensen die mee waren op jeepsafari, waren benieuwd naar wat het eerste programma zou zijn. Het was het nieuwsbericht, met de melding dat lady Diana overleden was…”