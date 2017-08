Op de valreep: Duitse tweedeklasser verlost Raman van tribune Standard

Benito Raman heeft een nieuwe club beet. Een kwartier voor het afsluiten van de transfermarkt in Duitsland kondigde Fortüna Düsseldorf aan dat het de vinnige aanvaller overneemt van Standard. Daar was hij onder Ricardo Sa Pinto overbodige geworden.

Volg hier LIVE alle transfer op Transfer Deadline Day!

De Duitsers huren Raman van de Luikse club, met een optie tot aankoop. Voor de 22-jarige Raman is het al zijn zesde club. Na zijn opleiding bij KAA Gent werd hij door de Buffalo’s uitgeleend aan het toenmalige Beerschot AC en KV Kortrijk. Nadien volgde de doorbraak bij Gent, maar daar liet hij zich ook negatief opmerken met enkele uitspattingen. Zo mekte uit dat hij daags voor de wedstrijd tot diep in de nacht was gaan snookeren en schoffeerde hij de fans van Club Brugge. STVV bood in januari 2016 een tijdelijke uitweg, de zomer daarop trok hij definitief naar Standard.

Bij de Rouches kwam hij vorig seizoen 31 keer in actie. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en één assist. Onder Sa Pinto werd het snel duidelijk dat op Raman niet gerekend werd. Hij zat enkele keren in de tribune. Afgelopen weekend stond hij uit noodzaak wel plots in de basis.