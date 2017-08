Grote storingen bij WhatsApp in heel Europa

“WhatsApp zendt berichten naar andere Whatsapp gebruikers en wordt vooral gezien als een gratis alternatief voor SMS. Wanneer Whatsapp storingen ondervindt, dan staat er bij een verzonden bericht soms geen vinkje, of slechts één vinkje. Een afgeleverd bericht heeft twee vinkjes. Het is ook mogelijk dat de app geen verbinding kan leggen met de Whatsapp server”, zo staat er op de website te lezen.

Meer dan de helft van de klachten momenteel rapporteren over verbindingsproblemen. Een kwart van de gebruikers die storingen ondervinden, spreekt van vertraging bij berichten. De storing zou al bezig zijn vanaf 17.30 uur.

Klanten reageren

Op sociale media worden de WhatsApp-gebruikers al onrustig. En dat uiten ze in heel wat grappige tweets. Een greep uit het repertoire.

Is @WhatsApp Down? Have tried both on WiFi & 4G, not able to send or receive messages.



Retweet if it's down for you too. pic.twitter.com/oeoweUnJQR