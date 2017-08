Paraguay sluit aan bij kandidatuur Argentinië en Uruguay voor WK voetbal 2030

Horacio Cartes, de president van Paraguay, heeft donderdag laten weten dat zijn land zich aansluit bij de kandidatuur van Argentinië en Uruguay voor de organisatie van het WK voetbal in 2030. Het zal dan honderd jaar geleden zijn dat in het Uruguayaanse Montevideo het eerste WK voetbal doorging.

“Ik bevestig dat we akkoord zijn met de presidenten van Argentinië en Uruguay voor het WK in 2030”, aldus Cartes op Twitter. Volgens Paraguayaanse regeringsbronnen zou Argentinië zes speelsteden krijgen, Paraguay en Uruguay elk drie. Een dergelijke regeling troffen ook de VS, Canada en Mexico voor hun kandidatuur voor 2026.