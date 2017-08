Zuid-Korea kan koffers nog niet pakken na 0-0 tegen Iran

Zuid-Korea is er donderdag niet in geslaagd om zijn ticket voor het Wereldkampioenschap van 2018 in Rusland veilig te stellen. De Zuid-Koreanen kwamen in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen het al geplaatste Iran, en moeten in hun laatste match van de kwalificatiepoule nog vol aan de bak.

Iran (21 punten) is als groepswinnaar al zeker van een WK-deelname. Zuid-Korea (14 punten), Syrië en Oezbekistan (beiden 12 punten) volgen. Omdat ook de nummer twee van de groep doorstoot naar het WK, kunnen de drie landen op de slotspeeldag nog de kwalificatie afdwingen. Zuid-Korea moet naar Oezbekistan en Syrië gaat op bezoek in Iran. De nummer drie uit de poule gaat de play-offs in en kan via die weg alsnog het WK halen.

Eerder op de dag verzekerde Japan zich in de andere Aziatische kwalificatiepoule van groepswinst en het bijbehorende WK-ticket. Saoedi-Arabië en Australië bikkelen in die groep om de tweede plaats.