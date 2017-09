Het nieuwste kookboek van Jeroen Meus, 'Dagelijkse Kost, Koken met Gezond Verstand 2', blijkt een mooie mix van evergreens en het wat meer experimentele werk. Wij stortten ons met overgave en een licht hongertje op een echte Vlaamse klassieker.

Maar het is van Jeroen Meus!”, roep ik vertwijfeld, de handen in de lucht. De echtgenoot schudt resoluut nee. Hij lust geen polenta, is niet tuk op eendenborst en strooit enkel strooit ...