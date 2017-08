Martinez dropt Hazard meteen in de basis bij Rode Duivels, De Bruyne rij naar achter

Roberto Martinez heeft zijn opstelling voor de interland vrijgegeven. De Spanjaard gaf op voorhand al aan dat Eden Hazard, net terug uit blessure, zeker minuten zou geven. Martinez houdt woord en dropt de aanvoerder meteen in de basis. Verder valt het op dat Kevin De Bruyne, net als bij Manchester City, een rijtje lager zal spelen.

Roberto Martinez brengt op de zevende speeldag in groep H van de WK-kwalificaties tegen voetbaldwerg Gibraltar dus zijn sterkste elftal aan de aftrap. Dat betekent dat nationale nummer een Thibaut Courtois voor zich een driemansverdediging krijgt met daarin Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Jan Vertonghen. Centraal op het middenveld staan Axel Witsel en Kevin De Bruyne, op de flanken Yannick Carrasco (links) en Thomas Meunier (rechts). Aanvoerder Eden Hazard krijgt bij zijn terugkeer na een rechterenkelbreuk meteen een basisplaats, vooraan speelt Dries Mertens in steun van diepe spits Romelu Lukaku.

11 Courtois, Meunier, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Carrasco, E. Hazard (c), Mertens, R. Lukaku #BELGIB — BelgianRedDevils (@BelRedDevils) August 31, 2017

In de heenwedstrijd walsten de Rode Duivels eind vorig jaar in het Portugese Faro met 0-6 over Gibraltar. Christian Benteke schreef toen geschiedenis door de openingstreffer na amper acht seconden tegen de netten te prikken, het snelste doelpunt ooit in de WK-kwalificaties en -eindrondes en tevens de snelste treffer in de geschiedenis van de Rode Duivels. Nadien was de spits van Crystal Palace nog goed voor twee doelpunten en zo eiste hij een hoofdrol op in de veredelde oefenwedstrijd tegen de huidige nummer 206 op de FIFA-wereldranglijst.

De opdracht voor donderdag is dan ook duidelijk: zonder kleerscheuren drie punten sprokkelen en dan de blik zo snel mogelijk op het cruciale treffen in Griekenland, een wedstrijd die overigens al beslissend kan zijn in de WK-kwalificaties. Als de Belgen twee keer winnen, is Griekenland uitgeschakeld voor de eerste plaats en is Bosnië-Herzegovina in principe de enige overgebleven tegenstander in de ‘Road to Russia’.

Chadli en Mirallas ontbreken door mogelijke transfers

Marouane Fellaini, Divock Origi, Nacer Chadli en Kevin Mirallas komen vanavond niet in actie, zij zitten in de tribune. Die eerste had last aan de knie, bij de drie anderen heeft te maken met Transfer Deadline Day. Origi rondde vandaag zijn uitleenbeurt af, Chadli en Mirallas worden nog nadrukkelijk gelinkt aan transfer. Aan onze redactie werd bevestigd dat de twee daarom ontbreken.

