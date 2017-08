Cercle Brugge rondt 24e (!) transfer van deze zomer af

Brugge - Emmanuel Imorou heeft bij Cercle Brugge een contract voor een seizoen ondertekend. Dat heeft de Vereniging donderdag bekendgemaakt. De 28-jarige linksachter, international bij Benin, komt over van het Franse Caen.

“We zijn uitermate tevreden dat Emmanuel naar Cercle komt”, reageerde technisch directeur François Vitali. “Hij is een sterke linksachter die met zijn ervaring de Vereniging zal kunnen helpen.” Imorou voetbalde in het verleden voorts nog voor Châteauroux en Clermont in Frankrijk, en het Portugese Braga.

Cercle, dat afgelopen lente door de Franse kampioen AS Monaco overgenomen werd, toonde zich deze zomer erg bedrijvig op de transfermarkt. De Vereniging, die met de nodige ambitie aan het nieuwe seizoen begonnen is, telt na drie speeldagen zes punten.