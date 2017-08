We nemen stilaan afscheid van de zomervakantie. Maar om onze heimwee nu al te verzachten, hebben Oltmans & Rau nog even een originele mix van álle zomerhits van 2017 gemaakt. ‘Despacito’ kon niet ontbreken, maar ook ‘Skwon Meiske’ kreeg een plek in de mash-up. Tinne Oltmans (bekend van de jeugdserie Ghost Rockers) en Shauni Rau (bekend van The Voice) konden zo iedereen bij het Beach House van Q-music nog even laten wegdromen. Genietend van de laatste avond van de zomer van 2017.