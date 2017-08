Geweldig nieuws: vermiste chihuahua van Axel Daeseleire en Jess Donckers is weer veilig thuis

Axel Daeseleire en zijn vriendin Jess Donckers hebben donderdagavond zeer goed nieuws: hun chihuahua Viktor die sinds maandag vermist was, is weer thuis.

Tijdens een barbecue met vrienden aan de Scheldenbocht in het noorden van de stad liep Viktor maandagavond los rond in het gras. “Aan de overkant klonk een klein vuurwerk, we denken dat Viktor daarvan geschrokken is. Niet veel later hadden we door dat hij gaan lopen was”, zei Daeseleire uit.

Een zoektocht die zo goed als heel de nacht van maandag op dinsdag duurde en de dagen daarna ook doorging, leverde niets op. Jess Donckers deed verschillende emotionele oproepen via Facebook en ook de media werden ingeschakeld.

Met resultaat! Donderdagavond meldt het dolgelukkige koppel dat Viktor weer thuis is. “Viktor is terug!!!! Bedankt aan iedereen die ons heeft gesteund en voor het massale delen op Facebook en andere media. Tranen van geluk vloeien...”, schrijft Donckers.