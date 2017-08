De Rode Duivels zijn op weg naar een vlotte zege tegen Gibraltar. Een kwartier lang hield de muur van Gibraltar stand, maar dan haalde hun eigen doelman Ibrahim de onderste steen weg. Dries Mertens zette zwak voor, het leek een opraapballetje te worden voor de goalie, maar via zijn handen en voeten verdween het leer in doel. De Rode Duivels openden zo met een gelukje de score, maar nog geen vijf minuten later hadden Thomas Meunier en Romelu Lukaku er al 3-0 van gemaakt.