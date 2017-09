Politieagenten vinden vrouw (74) dood terug in gracht

Het is nog niet duidelijk wat de vrouw precies is overkomen. Foto: Sbr

Pittem / Ardooie - Langs de Leenbosstraat in Ardooie werd donderdag het lichaam van Helene Verhaeghe (74) uit Pittem gevonden. De vrouw lag dood in een gracht.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat er niets misdadig is gebeurd parket brugge

Het waren agenten die Helene Verhaeghe rond 14.30 uur aantroffen. De vrouw was woensdagavond naar café 't Veldkruis op het kruispunt met de Bosstraat gegaan, maar was niet thuisgekomen. Haar ongeruste man belde 's morgens naar zijn dochter die de politie inlichtte.

Die ging op zoek naar de vrouw en zag haar witte Renault Kangoo bij het café staan. De agenten kwamen bij mij langs en dachten dat ze haar hier zouden aantreffen”, zegt de uitbater van 't Veldkruis. “Ik moest hen ontgoochelen en ben nog eens mee gewandeld naar haar bestelwagen. Plots deed een agente teken dat ik achteruit moest gaan. Ze had haar zien liggen aan de overkant.”

Helene lag in een diepe gracht naast een maïsveld. Wat haar was overkomen, was niet meteen duidelijk. De politie sloot de straat af en het parket stuurde een laboteam en een wetsdokter ter plaatse. “Uit zijn bevindingen blijkt dat er niets misdadig met haar is gebeurd”, zegt het parket van Brugge. “Er zijn geen sporen van een aanrijding of ander geweld. Verder onderzoek zal de doodsoorzaak duidelijk maken.”

Aan de vrouw was gisteren volgens de uitbaters van 't Veldkruis niets abnormaals te merken. “Ze kwam hier geregeld over de vloer. Het was een brave, deftige vrouw. Ze heeft hier enkele glazen gedronken en hielp mijn vrouw zelfs nog met bonen pellen. Wel viel het ons op dat ze vroeger wegging dan anders. Ze weigerde nog een traktatie.”