Fans Rode Duivels steunen Nainggolan: “Martinez not clever,Radja forever!”

De aanloop naar de interland tegen het kleine Gibraltar werd overheerst door het nieuws omtrent de verrassende niet-selectie van Radja Nainggolan. Tijdens de wedstrijd kozen de fans alvast de kant van de middenvelder (tégen de bondscoach) met een spandoek: “Martinez not clever,Radja forever!” terwijl ze “Radja!” scandeerden.

In de spelersgroep klonk het de voorbije dagen unisono dat de middenvelder van AS Roma “op basis van zijn sportieve prestaties het altijd verdient om in de selectie te zitten”. Tegen Gibraltar kan de afwezigheid van de Ninja makkelijk opgevangen worden, in Griekenland zouden “Martinez not clever,Radja forever!”