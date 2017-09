Messoudi en Losada maken elk twee goals en beleven dolle avond in Roeselare

We zijn vier speeldagen ver in de Proximus League en promovendus Beerschot Wilrijk staat helemaal alleen aan de leiding. Die plek heeft het te danken aan eclatante zege op het veld van Roeselare, de ploeg die nota bene voor vanavond de eerste plek deelde met de Mannekens. Beerschot Wilrijk won afgetekend met 0-4. Mo Messoudi en Hernan Losada maakten elk twee doelpunten.

EINDSTAND. Roeselare 0 - 4 Beerschot Wilrijk

Coach Marc Brys moest puzzelen aan zijn verdediging na de blessure van linksback Jimmy De Jonghe -opgelopen in het bekerduel tegen Oosterzonen- en de ziekte van rots in de branding Arjan Swinkels. Diarra -net speelgerechtigd- en Prychynenko vormden daardoor het hart van de onuitgegeven verdediging. Jan Van den Bergh schoof van het centrum naar de flank.

Nog voor de Kielse defensie op de proef kon worden gesteld was daar al de voorsprong voor de Mannekes: Mo Messoudi had de bal maar in doel te leggen na een ingestudeerde vrije trap met Losada en Maes in de hoofdrol: 0-1. Het gewonnen vertrouwen resulteerde in een sterk openingskwartier met fraai combinatievoetbal.

Matig inspelen van Prychynenko luidde daarna een betere periode van Roeselare in. Romo had een stijlvolle redding in huis op een poging van Dufour en Damman trapte gevaarlijk voorlangs. Marc Brys gooide zijn systeem om en ging met drie achterin spelen met Maes en Dom op de flanken. Roeselare zocht maar vond geen openingen en op de counter kregen de bezoekers nog drie uitstekende kansen op de dubbele voorsprong: Van Hyfte werd licht gehinderd en trapte naast, Messoudi besloot vrijstaand aan de tweede paal voorlangs en Biebauw had op slag van rust een schitterende reflex in huis op een kopbal van Dom. Zo gingen we rusten met een verdiende 0-1 voorsprong.

Potige duels

Beerschot Wilrijk kwam kort na het op gang fluiten van de tweede helft nog goed weg toen Grisez zijn vrije trap op de deklat lepelde. Roeselare gaf zich duidelijk nog niet gewonnen en dat resulteerde in potige duels.

De bezoekers in geel-blauwe uitrusting waren echter rond het uur alweer aan het feest. De scheidsrechter wees naar de stip en Hernan Losada stuurde doelman Biebauw de verkeerde kant uit: 0-2.

De thuisploeg bleef aandringen, maar stootte telkens op een goede organisatie van de Antwerpenaren. Tien minuten voor tijd mochten de boeken toe. Een langgerekte counter via Losada belandde via een hakje van Placca bij Van Hyfte. Die legde breed op Messoudi die zijn tweede van de avond binnen tikte: 0-3.

De bezoekers leken er maar niet genoeg van te krijgen want ook Losada maakte kort nadien zijn tweede van de avond. Maes speelde Messoudi aan in het strafschopgebied. Die legde terug voor Losada die met een afgeweken bal Biebauw voor een vierde keer vloerde: 0-4.

Door deze overduidelijke zege staat Beerschot Wilrijk helemaal alleen aan kop van 1B met 10 op 12. De overige drie duels in de reeks worden dit weekend gespeeld, maar geen enkel team kan op gelijke hoogte komen van de ploeg van Marc Brys. De Mannekens mogen stilaan stilletjes beginnen hopen op winst van periode 1.

