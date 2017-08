Antwerp stelt drie aanwinsten voor op Transfer Deadline Day, de teller staat op 18

Antwerpen - Antwerp heeft er nog een erg drukke laatste transferdag opzitten. ‘The Great Old’ verwelkomde Aurélio Buta, Roberto Nuñez en Sambou Yatabaré, maar nam afscheid van Tuur Dierckx, kapitein Frédéric Duplus en Fabien Camus. Dat heeft Antwerp donderdag bekendgemaakt. Met de drie aanwinsten van donderdag staat de teller op 18 nieuwe spelers.

Volg hier LIVE alle transfers op Transfer Deadline Day!

Aurélio Buta is een twintigjarige Portugese rechtsback die gehuurd wordt van Benfica, waar hij voetbalde in het tweede elftal dat in de Portugese tweede klasse uitkwam. Roberto Nuñez, een 21-jarige Spaanse centrumaanvaller die overkomt van Atlético Madrid, tekent in Antwerpen een contract van een jaar met optie. Sambou Yatabaré is tot slot geen onbekende voor het Belgische voetbal. De 28-jarige middenvelder, die in het seizoen 2015-2016 bij Standard speelde, komt over van Werder Bremen in de Bundesliga.

Tuur Dierckx trekt dan weer naar Waasland-Beveren. De voormalige belofte van Club Brugge kwam in de zomer van 2016 aan in Deurne-Noord en speelde een grote rol in de promotie naar de Jupiler Pro League. Dit seizoen kwam hij minder aan de bak. Ook kapitein Frédéric Duplus verlaat Antwerp. De 27-jarige Fransman verkast naar RC Lens in de Franse Ligue 2. Fabien Camus tot slot leek dit seizoen niet op veel speelgelegenheid te kunnen rekenen. De Franse Tunesiër verbrak dan ook zijn contract in onderling overleg.

Antwerp miste zijn start in de hoogste klasse niet en telt na vijf speeldagen tien punten. ‘The Great Old’ staat daarmee op een vierde plaats.

Inkomende transfers:

Alexander Corryn (KV Mechelen, gehuurd)

Reda Jaadi (KV Mechelen, einde contract)

Zotsara Randriambololona (Virton, einde contract)

Dylan Batubinsika (PSG, einde contract)

Moustapha Sall (Al-Arabi Sports Club, gekocht)

Sinan Bolat (FC Porto, gekocht)

Ivo Rodrigues (FC Porto, gehuurd)

Matheus Borges Domingues (Londrina EC, gekocht)

Dino Arslanagic (Moeskroen, gekocht)

Obbi Oulare (Watford, gehuurd)

Luka Stojanovic (Apollon Limassol, gehuurd)

Nader Ghandri (Club Africain, gekocht)

Jelle Van Damme (LA Galaxy, gekocht)

Joaquín Ardaiz (Tanque Sisley, gehuurd)

Cheick Mohamed Kafoumba Touré (Al-Qadisiya, gekocht)

Sambou Yatabaré (Werder Bremen, gehuurd)

Roberto Nunez (Atlético Madrid, gekocht)

Aurélio Buta (Benfica, gehuurd)