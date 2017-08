Zuhal Demir geschokt over uithuwelijking 14-jarig meisje: “Verwar ‘schuldig verzuim’ niet met tolerantie”

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) heeft op Facebook verontwaardigd gereageerd naar aanleiding van een artikel in De Standaard. In het stuk getuigt een leerkracht uit Vilvoorde hoe ze een 14-jarig meisje seksuele voorlichting heeft gegeven omdat ze binnenkort uitgehuwelijkt ging worden. Demir is naar eigen zeggen geschokt omdat niemand het meisje hulp heeft geboden. “Verwar ‘schuldig verzuim’ niet met tolerantie”, klinkt het.

“Vergeet de hoofddoek even, kunnen het eens hebben over de blinddoek?”, steekt de N-VA-politica van wal. De aanleiding is een getuigenis van een Vilvoordse leerkracht in De Standaard. Die werd tijdens zomerkamp van ‘Teach for Belgium’, een organisatie die kansarme jongeren begeleidt, geconfronteerd met een uiterst schrijnende case. De leerkracht getuigt hoe het “niet altijd gemakkelijk” doch “boeiend” is om les te geven aan mensen van vreemde origine.“Ze werd uitgehuwelijkt en had nog geen seksuele voorlichting gehad. Ik moest het haar uitleggen”, aldus de juf aan De Standaard. “Ik had gelukkig didactisch materiaal voorhanden.”

Demir is uiterst verontwaardigd dat niemand ingegrepen heeft en stelt zeker te zijn dat het verhaal anders was afgelopen, moest het meisje Ann-Sofie hebben geheten. “Het is alsof er twee maatstaven zijn voor die gelijke rechten. Één voor autochtonen en één voor de ‘andere Belgen’. En wat me nog het meest verontrust is de vanzelfsprekendheid waarmee we dit als maatschappij aanvaarden.”

Dit schrijnende verhaal is volgens Demir het stuitende bewijs dat “nieuwkomers in dit land niet als gelijken worden gezien. Maar als mensen die door hun etnische of religieuze afkomst vooral gespaard moeten worden van kritiek om toch maar niet ‘discriminerend’ of ‘racistisch’ over te komen. Zelfs als wat ze doen of hen overkomt clasht met mensenrechten die wij hier zo hoog in het vaandel dragen.”

De staatssecretaris heeft haar kabinet laten speuren naar het meisje. Haar medewerkers moesten helaas tot de vaststelling komen dat het meisje spoorloos is en dus vermoedelijk uitgehuwelijkt is.

“Ik wil de juf niets verwijten”, klinkt het nog op Facebook, “ook ‘Teach For Belgium’ wil ik niet aan de schandpaal nagelen. De organisatie was na het telefoontje van mijn kabinet, zelf vragende partij voor een open gesprek en nam al maatregelen. Zoals ik in het begin van dit verhaal al zei: het is een mentaliteit die in onze samenleving is gegroeid. De blinddoek van een hele maatschappij, de politiek en de pers.”

“Ik wil met dit verhaal, aan het begin van het nieuwe schooljaar, leerkrachten oproepen om niet blind te zijn voor noodkreten voor allochtone kinderen. Verwar ‘schuldig verzuim’ niet met tolerantie. Er zijn instanties die jonge meisjes kunnen helpen om te ontsnappen aan kindhuwelijken of genitale verminking. En er is de wet die hen beschermt. Alsjeblieft, gebruik ze”, aldus nog Demir.

