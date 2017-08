Griekenland stuit op Estland, Bosnië-Herzegovina onderuit en Nederland alweer in vieze papieren

De Rode Duivels hebben donderdag een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de kwalificatie voor het WK. Griekenland raakte niet voorbije een stug Estland en ziet de Belgen uitlopen tot zes punten. Ook nummer drie in de groep, Bosnië-Herzegovina, kende een slechte avond. Op het veld van Cyprus ging het met 3-2 onderuit. Daardoor kan het WK de Rode Duivels bijna niet meer ontlopen. En voor Nederland ziet het er alweer slecht uit, na een zware nederlaag bij Frankrijk.

is de eerste achtervolger van de Rode Duivels en leek de grootste bedreiging voor de groepszege. Maar thuis tegen, op papier een haalbare kaart, konden de Grieken niet scoren. Het bleef 0-0 in Athene en dus lopen de Rode Duivels twee punten uit. Het verschil is nu zes punten.

Foto: AFP

stond voor donderdagavond derde in groep H, met vijf punten achterstand op de Rode Duivels. Door het puntenverlies van Griekenland konden de Bosniërs een plaatsje opschuiven. Op bezoek bijmoest dat ook lukken, en in de eerste helft liep alles op wieltjes. Sunjic en Visca maakten er 0-2 van, de strijd leek gestreden aan de rust. Maar de Cyprioten wilden zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven en vochten na de pauze terug. En hoe. Op twee minuten tijd hingen Christofi en Laban de bordjes gelijk. Een kwartier voor tijd zorgde Sotiriou voor de verrassende 3-2. Daarvan herstelde Bosnië niet meer, het verloor onverwacht.

Van Persie is geveld. Nederland slikte een zure nederlaag. Foto: Photo News

staat ver van het EK. Op bezoek bijmoest het winnen om zijn kansen enigszins in eigen handen te houden. Dat lukte geenszins. Griezmann opende voor de rust de score en na de pauze pakte Strootman zijn tweede gele kaart. Met een man minder ging het helemaal kopje onder. Lemar legde er twee tegen de netten en kersvers PSG-aanwinst Mbappé vierde zijn transfer met een goal in de blessuretijd. Na de match volgde nog een domper. Er kan zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije mogelijk geen beroep gedaan worden op Robin van Persie. De topschutter aller tijden van Oranje hield een knieblessure over aan zijn rentree. “Het doet hartstikke veel pijn”, zei Van Persie, die zijn knie vrijdag laat onderzoeken door de medische staf. De 34-jarige aanvaller twijfelt of hij kan meedoen tegen Bulgarije.

Foto: EPA

In de groep van Nederland kongeen gelijke tred houden met Frankrijk.was op eigen veld met 3-2 te sterk voor de Zweden en klimt zo over Oranje naar de derde plaats in de groep. Het komt op één puntje van zijn tegenstander van donderdagavond te staan. De Bulgaren kwamen elke keer op voorsprong. Na de treffers van Manolev en Kostadinov konden Listig en Berg telkens nog scoren. Tussendoor miste Forsberg nog een penalty. Die brak uiteindelijk zuur op, want op de treffer van Chochev had Zweden geen antwoord meer klaar.

In groep B waren er geen verrassingen. Terwijl leiderzonder veel moeiteopzij zette met 3-0, maaktebrandhout van de. Cristiano Ronaldo was de grote man bij de Europese kampioen met een hattrick. Daardoor blijven de Zwitsers op kop in hun poule met 21 punten, Portugal volgt op drie punten achterstand. Nummer driewon ook en volgt op acht punten van Portugal. Hongarije hield de punten thuis tegen. Kadar (7’) en Szazal (27’) tekenden voor de 2-0, maar Freimanis (41’) scoorde tegen. Een eigen doelpunt van Solovjovs (69’) zorgde voor de 3-1 eindstand.

