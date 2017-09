CLUBNIEUWS. Anderlecht vist naast PSV-speler, weer toekomst voor Lombaerts bij Oostende

Anderlecht viste op de laatste dag van de transfermarkt achter een nieuwe vleugelverdediger, er lijkt weer een toekomst weggelegd voor Nicolas Lombaerts bij KV Oostende, en RC Genk verhuurt een overbodige spits aan de Spaanse leider. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Anderlecht mist Brenet en Carole, Josué en Beric trainen

Zoals voorspeld probeerde Anderlecht nog een vleugelback te halen. Het deed nog een voorstel om Joshua Brenet (23) te huren van PSV Eindhoven en voor Lionel Carole van Galatasaray, maar het ving bot. Ondertussen trainden aanwinsten Josué en Beric voluit mee. Rond de uitgaande dossiers – Teodorczyk, Dendoncker, Kara en Harbaoui – bleef het uiteindelijk toch windstil.

Lombaerts blijft (voorlopig) bij KVO

Voor Nicolas Lombaerts, bankzitter bij KV Oostende, kwam er geen transfer meer uit de bus. Integendeel, de verdediger lijkt weer een toekomst te hebben aan de kust. Lombaerts legde deze week uitstekende fysieke testen af, waaruit blijkt dat hij wél fit is. En een fitte Lombaerts, die kan Oostende wel gebruiken. Al is een transfer nooit helemaal uit te sluiten als hij niet aan spelen toekomt. In Turkije is de markt nog een week open, in het Midden-Oosten zelfs langer.

Genk-spits Naranjo verhuurd aan Spaanse Leganes

José Naranjo maakt het seizoen vol in de Primera Division bij de verrassende leider CD Leganes. De Madrileense promovendus huurt de 23-jarige spits tot het einde van het seizoen van RC Genk en verwierf ook een optie om hem daarna definitief aan te trekken. De deal was gisteren nog niet volledig administratief afgerond, maar omdat de Spaanse transfermarkt pas vanavond laat sluit, kan dat vandaag in alle rust gebeuren.