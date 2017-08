Pijnlijk: Rode Duivels worden uitgefloten door eigen fans na 9-0-zege

De Rode Duivels wonnen op de zevende speeldag in WK-kwalificatiegroep H met vooroorlogse 9-0 -cijfers van het nietige Gibraltar en blijven autoritair leider in de groep. Toch werden ze na afloop uitgefloten door de eigen fans...

Het publiek in Sclessin was niet tevreden omdat niet alle Duivels na afloop de fans gingen groeten. Pas nadat Lukaku zijn ploegmaats aanspoorde, gebeurde dat wel. Ontzettend pijnlijk na zo’n match, die toch vooral een supportersfeest moest worden. Bondscoach Martinez nuanceerde achteraf het gedrag van zijn spelers.(lees verder onder de video's)

“De spelers doken gewoon de kleedkamer in om zich klaar te maken om naar de fans te gaan", probeerde bondscoach Martinez het incident in de kiem te smoren. "Sommigen speelden met tape en wilden zich eerst daarvan ontdoen. Maar het is zeker niet waar dat de spelers niet enthousiast waren de fans te gaan groeten, integendeel. We hebben Witsel zelfs in de tunnel moeten tegenhouden, zo graag wilde die naar de fans toe. Jammer genoeg mocht hij het veld blijkbaar niet meer betreden omdat hij rood had gehad – dat is iets wat ik ook niet wist."

"Dat de fans het zagen alsof sommigen hen niet wilden groeten? Dat is absoluut niet de boodschap die wij willen uitdragen. De spelers waren trots voor een vol huis en ontzettend enthousiaste fans te mogen spelen, de sfeer was geweldig. Misschien hadden sommigen het gevoel dat er zondag pas gevierd moet worden, na Griekenland?"

Pittig detail: ook de voltallige bank was al naar binnen gegaan zonder de fans te groeten...