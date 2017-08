Bayat levert huzarenstukje af en loodst Silvio Proto alsnog naar Olympiakos

Doelman Silvio Proto verlaat Oostende en gaat voor het Griekse Olympiakos spelen. Dat maakte hij donderdag zelf bekend op Twitter. Oostende stelde eerder op de dag al een vervanger voor met Mike Vanhamel.

Volg hier alle transfers op Transfer Deadline Day!

Proto (34) krijgt eindelijk waar hij al lang van droomde: een transfer naar het buitenland. In Griekenland wordt hij ploegmaat van Vadis Odjija, Guillaume Gillet en Björn Engels. Hij had in Oostende nog een contract tot 2020, maar de voorbije weken kwam er ruis op de relatie tussen doelman en club. Door de vroege sluiting van de transfermarkt in Griekenland leek de transfer niet rond te geraken, maar Mogi Bayat slaagde er toch in om de deal af te ronden. Voor Proto bij Oostende terechtkwam, speelde hij 372 wedstrijd voor Anderlecht. Voor paars-wit kwam hij liefst 372 keer in actie.

Happy to join @olympiacos_org. Thank you @BayatMogi you are definitly The BOSS pic.twitter.com/Uq8cQsMXT7 — Silvio Proto (@Silvio_Proto1) 31 augustus 2017

Et on fini presque la soirée avec @Silvio_Proto1 qui part @olympiacos_org rejoindre la colonie belge pic.twitter.com/C58Iliuait — Mogi Bayat (@BayatMogi) 31 augustus 2017

KVO haalde eerder op de dag al een vervanger in huis. Het neemt Mike Vanhamel (27) over van Lierse, hij tekende voor drie jaar. Met de transfer zou om en bij de 300.000 euro gemoeid zijn. Hoeveel Oostende vangt voor Proto, is niet bekend.