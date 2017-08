REACTIES. Rode Duivels: “Neen, dit was geen wedstrijd op de Playstation”

De Rode Duivels verpulverden Gibraltar met 9-0 cijfers en deden dus heel wat vertrouwen voor de match van zondag in en tegen Griekenland. Mogelijk mét Eden Hazard, de aanvoerder van de Rode Duivels speelde alsof hij nooit was weggeweest en bevestigde dat hij zich goed genoeg voelde om zondag opnieuw te spelen. Dries Mertens “neemt elk goaltje mee”, terwijl bondscoach Roberto Martinez het publiek loofde op Sclessin. Al floten die de Rode Duivels na afloop wel uit...

“Ik ben echt tevreden dat ik opnieuw kan spelen”, verklaarde Eden Hazard na de wedstrijd. “Ik speelde wel al een vriendschappelijke match met Chelsea, maar een officiële match is wel nog iets anders. Het was even moeilijk in het begin om er terug in te komen, maar na de eerste baltoetsen liep het veel beter”, aldus Hazard.

“Ik denk eigenlijk dat ik klaar ben om de match tegen Griekenland ook te spelen. Dat is misschien niet ideaal omdat ik net uit blessure terugkeer, maar ik ben klaar als de coach me wil opstellen”, klonk het. Al denken we niet dat Antonio Conte, zijn coach bij Chelsea, daarmee zal kunnen lachen...

Martinez ondanks fluitconcert: “Publiek was magnifiek”

Foto: AFP

Bondscoach Roberto Martinez toonde zich na afloop opgetogen over het publiek in Luik. “Het is fantastisch om zo’n wedstrijd te spelen, maar het is nog mooier met zo’n magnifiek publiek achter ons. Het was alsof we met twee man meer speelden”, aldus de Spanjaard. Al floot een deel van de fans de Rode Duivels wel uit na de match , omdat niet elke Duivel de fans ging groeten nadien...

“Dit was ook een goede voorbereiding voor zondag. We speelden gefocust, ook na de rode kaart. Dat die viel, was jammer, maar dat gebeurt wel eens in een wedstrijd. Witsel speelde ook een goeie match en was zeer invloedrijk. Ik ben al aan het denken hoe we zijn afwezigheid zullen aanpakken tegen Griekenland zondag. Dat Dries Mertens na de rust gewisseld werd? Er was niets aan de hand, maar we hebben deze Mertens hard nodig, dus wilde ik hem rust gunnen.”

Dries Mertens: “Dit was geen training”

Dries Mertens toonde ook na de 9-0 veel respect voor de tegenstander uit Gibraltar. “Neen, dit was geen oefenmatch of een wedstrijd op de Playstation. We moesten ons concentreren voor deze match en voldoende druk zetten. Dat wist je dat het makkelijker zou worden. En we hadden ook gehoopt dat onze tegenstanders punten gingen laten liggen in de andere wedstrijden. Dat dat ook gebeurt, is goed voor ons.”

Mertens opende de score voor de rust met een gelukje, want de doelman van Gibraltar werkte een voorzet van Mertens ongelukkig voorbij de doellijn werkte. “Heb ik ooit al een voorzetgoal gemaakt? Ik denk het eigenlijk wel. Maar ik neem deze goal mee, elk doelpuntje telt!”

Foto: Isosport

Kompany: “9-1 was een drama geweest voor mij”

Ook Vincent Kompany was uiteraard opgetogen: “Je moet het nog altijd doen, hé, 9-0 haal je niet elke dag. We hebben er het maximum uit gehaald en hadden een goed gevoel: een vol stadion, mooi voetbal en het kon zelfs nog meer zijn. Achteraan heb ik niet staan geeuwen maar ik ben wel blijven roepen om de concentratie erin houden. Want geloof me, 9-1 was een drama geweest voor mij en dat hield me gemotiveerd. En Thibaut Courtois? Die werd nog het meest bezongen, die had genoeg entertainment.”

Enig minpuntje was dat de Duivels het record van 10-1 tegen San Marino uit 2001 konden breken. “We wilden echt nog die tiende goal en hebben het geprobeerd, maar die kopbal van Jan (Vertonghen) ging er niet in... Ikzelf wist ook niet dat 10 goals een record was maar onze spitsen bleven erop hameren bij de 8-0: “nog twee goals, kom op”. Ik ging daarin mee maar het was net niet genoeg.”

Fysiek is Kompany in orde: “Een beetje stijd misschien maar zo’n match is een goede voorbereiding op moelilijke wedstrijden. Zondag kan de kwalificatie binnen zijn, in Griekenland gaan we nog eens alles geven en dan kunnen we hopelijk uitkijken naar Rusland.”