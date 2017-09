Pech voor Belgen die verbouwen: 3.000 euro extra kosten en tot zes weken vertraging

Het (ver)bouwproject van enkele duizenden Belgen loopt gemakkelijk vier tot zes weken vertraging op, door een aanhoudend ­tekort aan de populaire isolatiematerialen pir en pur. Bovendien nemen de kosten gemiddeld met 1.500 tot 3.000 euro toe. “Leveranciers en architecten hebben ons massaal naar dit soort isolatieplaten gedreven. Maar nu hebben we spijt”, zuchten aannemers.

MDI, zo heet het basisproduct voor pur en pir dat Belgische aannemers stilaan tot wanhoop drijft. “De voorbije jaren hebben leveranciers en architecten ons massaal naar zulke isolatieplaten gedreven”, zegt Dirk Hellemans, aannemer en voorzitter van sector­organisatie Bouwunie. “Maar daar hebben we stilaan spijt van. Sinds eind maart al zijn er productieproblemen. MDI wordt maar in een handvol fabrieken gemaakt en die zijn getroffen door technische problemen en een brand. Zo is schaarste ontstaan.”

Het gevolg laat zich raden. “De prijzen voor pir en pur zijn bij de leveranciers tegenover vorig jaar al met de helft gestegen. De ‘beste’ klanten krijgen voorrang of een groter deel van de voorraad. Veel werven waar kleinere bedrijven werken, lopen daardoor vertraging op. Vroeger kreeg je drie tot vier dagen na bestelling het isolatiemateriaal geleverd, nu moet je al vier tot zes wéken geduld oefenen. Met ­andere woorden: heel wat bedrijven moeten werven wekenlang stilleggen.”

Volgens Hellemans kunnen de aannemers niet anders dan de extra kosten doorrekenen aan de klanten. “Voor een gemiddelde nieuwbouw moet je inmiddels zo’n 3.000 euro extra tellen voor alle muur-, dak- en vloerisolatie samen. Voor wie alleen een dak van 150 vierkante meter laat isoleren, stijgt de factuur met zo’n 1.500 euro.”

Bedrijven die alleen isolatie leggen, vrezen het ergste. “We horen dat het ­tekort nog tot eind dit jaar zal aanhouden”, zegt Sven Verhoeven van Isolatie Verhoeven. “Elke maand verhogen de leveranciers de prijs. Over enkele ­weken zullen de isolatieplaten 80 tot 100 procent meer kosten dan vorig jaar. Dat kan ons klanten kosten.”

Veel aannemers kijken uit naar alternatieven. “Klassieke glaswol vooral. Maar het is niet simpel om bij bestaande projecten zomaar over te schakelen”, aldus Hellemans. “Je hebt meer ruimte nodig in de spouwmuren en dus schuift alles tot 10 centimeter op. Niet iedereen wil dat. Voor nieuwe projecten over­wegen we wél weer volledig over te schakelen naar oude materialen. De productie daarvan is véél standvastiger.”