Koning van de uitgaande transfers: je gelooft niet hoeveel spelers Chelsea liet gaan

Cercle Brugge deed 24 inkomende transfers, Antwerp 18. Maar dat aantal vervalt in het niets bij de hoeveelheid uitgaan de transfers die Chelsea deed. De Engelse landskampioen, die zes spelers aantrok, nam deze zomer afscheid van maar liefst 42 (!) spelers. Een groot deel van hun zal nooit een Chelsea-shirt dragen, maar is gewoon onderdeel van de grote groep spelers die door The Blues worden uitgeleend. Manchester City volgt evenwel op de voet, met 35 vertrekkers. Duizelingwekkend.

Nemanja Matic, John Terry, Asmir Begovic, Juan Cuadrado en Nathan Ake doen nog wel een belletje rinkelen. Maar had u al gehoord van Kenneth Omeruo, Matt Miazga, Tomás Kalas of Ola Aina? Nochtans staan zij op de loonlijst bij Chelsea, maar allen werden ze deze zomer van de hand gedaan. Ook Christian Cuevas, de voorbije twee seizoen uitgeleend aan STVV, werd opnieuw verhuurd. Ditmaal is het Twente dat de linksachter tijdelijk overneemt. Ook Manchester City heeft dus een waslijst aan spelers de wijde wereld in gestuurd, met 35 uitgaande transfers.