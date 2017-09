Papa Gibraltar-doelman keek toe hoe zoon negen goals om de oren kreeg van Rode Duivels: “Ik heb me geweldig geamuseerd”

Maar liefst negen keer moest de arme Deren Ibrahim (29), doelman van dwergstaatje Gibraltar, zich omdraaien tegen de Rode Duivels. Toch stond papa Dennis (52) glimmend van trots in de tribunes. “Ik heb me geweldig geamuseerd. Mijn maatje Gareth had voorspeld dat hij er tien zou binnenkrijgen, dus hier kan ik wel mee leven.”

Je moet er een beetje masochist voor zijn, supporteren voor Gibraltar. Alle matchen verloren. Drie keer gescoord en al 33 tegengoals uit amper zeven matchen. En toch staat er een kleine honderd man in het bezoekersvak voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels. Helemaal vooraan staan de echte diehards. Zingend, springend, zuipend. De grootste schreeuwlelijk is Dennis Ibrahim, de vader van de doelman van Gibraltar. Als een dirigent voert hij zijn troepen aan. Iedereen recht voor Gibraltar! Schoenen uit voor Gibraltar! De handen gaan op elkaar bij elke redding van zoonlief. En dat waren er nogal wat. Eventjes balbezit is een feest, en tegengoals, daar kan hij wel om lachen.

Papa Dennis Ibrahim Foto: wic

Samen met Leyla, de zus van Gibraltar-doelman Ibrahim, en Catherine, het vriendinnetje, gaat hij zo goed als elke match van Gibraltar zien. Een dure hobby, want de hele familie woont in Londen en papa Dennis werkt gewoon als taxichauffeur. Zijn zoon speelt maar in de vijfde divisie en verdient allesbehalve bakken met geld, in tegenstelling tot de Rode Duivels.

En toch komen ze. Ook al weten ze vooraf al dat er verloren gaat worden. En ze amuseren zich te pletter. “Ik had gehoopt op 7-0, maar met 9-0 kan ik ook nog wel leven. Mijn maatje Gareth hier (wijst enthousiast) had voorspeld dat hij er tien zou binnenkrijgen”, grijnst Dennis. “Eerlijk, ik heb me geweldig geamuseerd vanavond. Ik vind het stadion (Sclessin, nvdr.) ook echt wel sfeervol. En mijn zoon heeft een goede match gespeeld, toch? Mijn favoriete moment van de match was zijn redding op dat afstandsschot van Kevin De Bruyne. En die save op Romelu Lukaku, helemaal op het einde! Ik ben trots op hem. Het is een eer dat hij hier mag staan, in zo’n stadion en tegen zo’n spelers.”

Foto: REUTERS

Dat pijnlijke momentje, waarbij die arme doelman van Gibraltar de bal nogal lullig door zijn handen liet glippen voor de 1-0, mag de pret niet drukken. “Hij heeft een zevental goede reddingen gedaan. Dan maakt één zo’n foutje toch niet zoveel uit? En het was niet dat het het resultaat beïnvloed heeft. Het is logisch dat je 9-0 verliest als jullie met spelers als een Lukaku van 85 miljoen euro spelen. Mijn zoon is zowat een half miljoen waard!”

Foto: BELGA

Als de ref hem met het laatste fluitsignaal eindelijk verlost heeft van zijn schietkraam, komt Derren even zwaaien. Na de heenmatch veroverde hij het truitje van Thibaut Courtois. Dat hangt nu ingekaderd thuis, waar ze allemaal voor Chelsea supporteren. “Ik hoop maar dat hij nu die van Eden Hazard te pakken kan krijgen”, mompelt papa Dennis. “Dat zou de avond helemaal geslaagd maken.” Dan trekt de familie-Ibrahim naar de uitgang. Ze gaan nog een pintje drinken in Luik vooraleer ze vrijdag terugvliegen.

Foto: wic

Zondag springt Dennis weer het vliegtuig op. Dan moeten ze tegen Bosnië-Herzegovina. Als ze met minder dan 0-6 verliezen, is zijn avond goed.